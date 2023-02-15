القيادة المركزية الأمريكية تعلن إسقاط مسيرة إيرانية في سوريا (صور)

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، يوم الأربعاء، إسقاط مسيّرة إيرانية على الأراضي السورية.

ونشرت "سنتكوم" تغريدة في صفحتها على "تويتر"، ذكرت فيها أنه في 14 فبراير الجاري، وفي قرابة الساعة 2:30 مساء بالتوقيت المحلي، واجهت القوات الأمريكية في سوريا طائرة مسيرة إيرانية الصنع وأسقطتها.

وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية أن المسيّرة كانت تحاول إجراء استطلاع لموقع دعم المهمات "كونوكو" وهو قاعدة دورية للقوات الأمريكية في شمال شرق سوريا.

On February 14th, at approximately 2:30 PM local time, US forces in Syria engaged and shot down an Iranian-manufactured UAV attempting to conduct reconnaissance of Mission Support Site Conoco, a patrol base in northeast Syria. pic.twitter.com/3GSf8odK3w — U.S. Central Command (@CENTCOM) February 15, 2023

وفي مطلع شهر شباط الجاري، نشرت "سنتكوم" إحصائية حول نشاطاتها العسكرية في العراق وسوريا، خلال شهر يناير الماضي، مشيرة إلى شن 43 عملية عسكرية ضد تنظيم "داعش" في البلدلين، وقتل 11 مسلحا من التنظيم.

المصدر: وسائل إعلام + "تويتر"