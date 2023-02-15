 
مباشر

القيادة المركزية الأمريكية تعلن إسقاط مسيرة إيرانية في سوريا (صور)

أخبار العالم

القيادة المركزية الأمريكية تعلن إسقاط مسيرة إيرانية في سوريا (صور)
AFP
جنود أمريكيون في سوريا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/urgd

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، يوم الأربعاء، إسقاط مسيّرة إيرانية على الأراضي السورية.

ونشرت "سنتكوم" تغريدة في صفحتها على "تويتر"، ذكرت فيها أنه في 14 فبراير الجاري، وفي قرابة الساعة 2:30 مساء بالتوقيت المحلي، واجهت القوات الأمريكية في سوريا طائرة مسيرة إيرانية الصنع وأسقطتها. 

وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية أن المسيّرة كانت تحاول إجراء استطلاع لموقع دعم المهمات "كونوكو" وهو قاعدة دورية للقوات الأمريكية في شمال شرق سوريا. 

وفي مطلع شهر شباط الجاري، نشرت "سنتكوم" إحصائية حول نشاطاتها العسكرية في العراق وسوريا، خلال شهر يناير الماضي، مشيرة إلى شن 43 عملية عسكرية ضد تنظيم "داعش" في البلدلين، وقتل 11 مسلحا من التنظيم. 

المصدر: وسائل إعلام + "تويتر"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا