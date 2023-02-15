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زلزال تركيا.. إنقاذ امرأة أمضت 222 ساعة تحت الأنقاض (فيديو)

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زلزال تركيا.. إنقاذ امرأة أمضت 222 ساعة تحت الأنقاض (فيديو)
AP
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نجحت فرق الإنقاذ بانتشال سيدة تبلغ 42 عاما من تحت الأنقاض في ولاية كهرمان مرعش جنوب تركيا، بعد 222 ساعة على الزلزال.

وأوضحت وكالة "الأناضول" التركية أن فرق البحث والإنقاذ رصدت صوتا من تحت أنقاض أحد المباني في حي "خير الله" بقضاء "أونإيكي شباط" في الولاية.

وتمكنت الفرق من إنقاذ السيدة مليكة إمام أوغلو البالغة 42 عاما رغم مرور 222 ساعة على مكوثها تحت الأنقاض.

وكانت منطقة جنوب تركيا وشمال سوريا شهدت في 6 من الشهر الجاري زلزالين متتاليين بقوة 7.7 درجات و7.6 درجات، وتسببا بخسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات.

المصدر: وكالة "الأناضول"

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