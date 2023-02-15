وزير ألماني: قرارنا إمداد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد - 2" جاء متأخرا

صرح وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، بأن قرار ألمانيا إمداد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد -2"، جاء متأخرا.

وأشار هابيك، لصحيفة Zeit الألمانية، إلى أن ألمانيا تفعل ما بوسعها لمساعدة أوكرانيا، وأنها ستمدها بدبابات "ليوبارد – 1" "وليوبارد – 2"، رغم فوات الأوان.

وأعلنت ألمانيا في وقت سابق، على لسان العديد من مسؤوليها، أنها ستنشئ تحالفا لإمداد أوكرانيا بكتيبتين من دبابات "ليوبارد – 2"، ومن المقرر في المرحلة الحالية أن تتلقى أوكرانيا، 14 دبابة من ألمانيا، و14 أخرى من بولندا، و4 من كندا، و3 من البرتغال.

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ومن جانبه وصف وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، أمس الثلاثاء، تسرع ألمانيا وغيرها من الدول التي تمتلك دبابات "ليوبارد – 2"، بالإعلان عن إرسال الطراز المحدث منها إلى أوكرانيا، بـ "النشوة" غير المجدية.

بدورها وصفت وزارة الخارجية الروسية، إمداد دول حلف الناتو لأوكرانيا بالأسلحة، بـ "اللعب بالنار"، والتحريض الذي يؤجج الأزمة، ويقوض فرص السلام، وقد يؤدي إلى نشوب حرب نووية.

كما حذرت وزارة الدفاع الروسية، الدول الغربية من إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وتوعدت بسحقها على الأراضي الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي