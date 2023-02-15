مؤسس فاغنر" يبعث إعلاميا مقاتلا تم إعدامه بمطرقة (فيديو)

نشر مقطع فيديو جديد لمؤسس مجموعة "فاغنر" يفغيني بريغوجين يتضمن حوارا مع مقاتل "فاغنر" الذي تم "إعدامه" في فيديو سابق نشرته القنوات الأوكرانية.

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نشر مقطع الفيديو المراسل الحربي لدار نشر "كومسومولسكايا برافدا" ألكسندر كوتس بقناته الرسمية على تطبيق "تليغرام"، وعرضا الفيديو حديثا لدميتري ياكوشينكو، مقاتل "فاغنر"، بينما يحاوره فيما يبدو صحفيون خلف الكادر، ويطرحون عليه أسئلة بشأن وقوعه في الأسر الأوكراني، والمعاملة التي نالها أثناء وجوده هناك.

وفي بداية الفيديو يقول بريغوجين إن المقاتل "وقع في الأسر أثناء أدائه أحد المهام العسكرية وضل الطريق"، إلا أنه تصرف كـ "رجل حقيقي"، وتمكن من تذكر المعدات الأوكرانية والطريق، وهي معلومات ثمينة حصل عليها الأسير وعاد بها. كما صرح بريغوجين بأن الأسير قد تم مبادلته، دون أن يفطن العدو إلى أنه كان "يخزن بداخله" معلومات مهمة.

وتحدث الأسير السابق عن أن العدو في الأسر قام بتعذيبه وإجباره على التفوه بالمعلومات التي أرادوا أن يسمعوها منه، وقاموا بتسجيل ذلك. وقال ياكوشينكو بأن الأوكرانيين هددوه بتقطيعه إربا، ونشر الفيديو على شبكة الإنترنت كي يراه أقرباؤه.

وكان ياكوشينكو ظهر في مشاهد سابقة نشرها الإعلام الأوكرانيا تظهر أنه تم إعدامه بمطرقة

المصدر: تليغرام