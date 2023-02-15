القرم.. ضبط محاولات لتهريب بيانات سرية في مجال بناء السفن الحربية إلى الخارج

أعلن المكتب الصحفي لدائرة جهاز الأمن الفدرالي الروسي في شبه جزيرة القرم أنه تم في القرم ضبط محاولات لتهريب بيانات سرية حول الإنجازات العلمية في مجال بناء السفن الحربية إلى الخارج.

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وجاء في بيان صدر عن المكتب، اليوم الأربعاء: "تم ضبط عملية نقل بيانات ووثائق حول الإنجازات العلمية في مجال بناء السفن الحربية إلى الخارج".

وأضاف البيان أن 4 موظفين سابقين في مصنع سيفاستوبول لإصلاح السفن قاموا أثناء عملية إغلاق المصنع بنقل جزء من الوثائق الفنية في مجال بناء السفن الحربية وإصلاح السفن، بشكل غير قانوني من أراضي المصنع وتخزينها.

وأوضح: "في الفترة ما بين عامي 2014 و2021 نفذ هؤلاء المواطنون الروس نحو 60 مهمة لطرف أجنبي وسلموا له الوثائق الفنية المطلوبة حول السفن الحربية عبر الإنترنت مقابل مكافأة مالية".

وتابع: "تم إصدار تحذير رسمي لـ4 موظفين سابقين في المصنع بشأن الطابع غير المقبول لأفعالهم التي تخلق ظروفا لارتكاب جريمة بموجب المادة 275 من القانون الجنائي الروسي "الخيانة". وتمت إعادة الوثائق المصادرة منهم إلى مصنع أوردجونيكيدزه البحري في سيفاستوبول لاستخدامها لاحقا في العمل".

المصدر: نوفوستي