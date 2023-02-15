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إدارة الكوارث التركية: أكثر من 3 آلاف هزة ارتدادية منذ الزلزال المدمر

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إدارة الكوارث التركية: أكثر من 3 آلاف هزة ارتدادية منذ الزلزال المدمر
AFP
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أعلنت إدارة الكوارث الطبيعية التركية "آفاد"، اليوم الأربعاء، أنه حتى الآن حصلت 3 آلاف و858 هزة ارتدادية منذ وقوع زلزال فجر يوم الاثنين الماضي.

وقالت "آفاد" إن "المواقع تغيرت 7.3 أمتار عن مواقعها الأصلية وهذا تغير كبير جدا"، مؤكدة "أننا نعيش أوضاعا استثنائية للغاية".

وكانت "آفاد"، كشفت يوم أمس أنها أحصت 2724 هزة ارتدادية. هذا وتجاوزت حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وشمال سوريا 41 ألفا، إثر انتشال المزيد من الجثث من تحت أنقاض المباني المدمرة في البلدين، مع تضاؤل الآمال في العثور على ناجين بعد مرور 9 أيام على الكارثة.

المصدر: RT

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زلزال تركيا وسوريا.. نتائج عمليات البحث والإغاثة في اليوم السابع