الصين تعد باتخاذ إجراءات مضادة ردا على العقوبات الأمريكية المفروضة على خلفية حادث المناطيد

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين بأن بكين ستتخذ إجراءات مضادة ردا على العقوبات الأمريكية المفروضة على 6 شركات صينية بذريعة حادث المنطاد.

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وقال في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء: "إن الدخول الخاطئ لمنطاد مدني صيني غير مأهول إلى المجال الجوي الأمريكي يعد حادثا وقع بسبب قوة قاهرة".

وأشار إلى أن الصين فسرت ملابسات الحادث للولايات المتحدة أكثر من مرة، غير أن الجانب الأمريكي أساء استخدام القوة ورد بشكل مبالغ وزاد حدة التوتر واستخدم الحادث كذريعة لفرض عقوبات غير قانونية على الشركات والمؤسسات الصينية.

وأضاف: "تعارض الصين ذلك بشدة ووفقا للقانون، ستتخذ إجراءات مضادة تجاه الهيئات الأمريكية المناسبة التي تلحق ضررا بسيادة وأمن الصين".

وأدرجت وزارة التجارة الأمريكية، الجمعة الماضية، 6 شركات صينية تساهم، وفقا لواشنطن، في تطوير صناعة الطيران الصينية بما في ذلك صناعة المناطيد، على القائمة السوداء.

المصدر: نوفوستي