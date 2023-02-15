ماسك: الانتقال إلى استخدام الطاقة المتجددة سيستغرق 40 عاما

قال رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، إن استبدال مصادر الطاقة الأحفورية "النفط ومشتقاته"، بمصادر الطاقة المتجددة، لن يحصل في المستقبل القريب، وسيستغرق عدة عقود.

وأضاف ماسك خلال القمة العالمية للحكومات في دبي، أن العالم يشهد تحولا ملحوظا في استبدال مصادر الطاقة الأحفورية، بمصادر الطاقة المتجددة، كالطاقة الشمسية، والرياح، والمياه، والسيارات الكهربائية، مشيرا إلى سرعة هذا التحول.

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وأوضح ماسك، أن الاقتصاد العالمي الحالي يعتمد بشكل شبه كلي على الوقود الأحفوري، وهو يمتلك قاعدة صناعية واسعة، مشيرا إلى أنه حتى لو أصبحت جميع السيارات المنتجة في العالم كهربائية، فسيستغرق الأمر قرابة الـ 20 عاما، لاستبدال هذه القاعدة، والانتقال إلى استخدام السيارات الكهربائية.

وأشار ماسك، إلى أن الإطار الزمني لهاذا التغيير قد يحتاج ما بين 30 -40 عاما، كون أية تغييرات تحصل بشكل تدريجي.

المصدر: تاس