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الرئاسة التركية تعلق على فيديو "الوهج الكبير الذي سبق الزلزال المدمر"

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الرئاسة التركية تعلق على فيديو
RT
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أعلنت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية أن المعلومات المنتشرة في شبكات التواصل الاجتماعي حول ظهور وهج غريب قبل وقت قصير من وقوع الزلازل المدمرة في تركيا، لا تتفق مع الواقع.

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وجاء في بيان صدر عن الدائرة، اليوم الأربعاء: "إن مقاطع الفيديو المنتشرة لا علاقة لها بالزلازل في تركيا. وتم تصوير الفيديو الأصلي في 21 سبتمبر عام 2022 في مدينة بلخاش الكازاخستانية وهو يظهر عملية إطلاق مركبة "سويوز أم أس 22" على متن الصاروخ الحامل "سويوز 2.1 أ" من مطار بايكونور الفضائي".

هذا ونفى البيان تقريرا لصحيفة "China Times" يزعم أن رجال الإنقاذ الأتراك أخرجوا رجال الإنقاذ التايوانيين من عملية إنقاذ رجل من تحت الأنقاض في مدينة أديامان. وأكد أن الفريق التايواني أنهى عمله بنجاح ولم يواجه أي مشاكل.

المصدر: نوفوستي

 

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زلزال تركيا وسوريا.. نتائج عمليات البحث والإغاثة في اليوم السابع