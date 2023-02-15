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صور جوية لميناء ألماني تكشف حجم المعدات العسكرية التي وصلت من الولايات المتحدة متجهة إلى أوكرانيا

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صور جوية لميناء ألماني تكشف حجم المعدات العسكرية التي وصلت من الولايات المتحدة متجهة إلى أوكرانيا
Gettyimages.ru
مركبة نقل الجنود القتالية من طراز "برادلي"
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نشرت صحيفة "Nordsee Zeitung"، اليوم الأربعاء، صورا تم التقاطها من الجو لمعدات عسكرية أمريكية موجودة حاليا في ميناء بريمرهافن الألماني.  

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وكتبت الصحيفة أن نحو 150 وحدة من المعدات العسكرية الأمريكية بما فيها 60 مركبة نقل جنود قتالية من طراز "برادلي" مخصصة على الأرجح لكييف، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنه "لا يوجد تأكيد رسمي لهذا".

صور جوية لميناء ألماني تكشف حجم المعدات العسكرية التي وصلت من الولايات المتحدة متجهة إلى أوكرانيا
صور جوية لميناء ألماني تكشف حجم المعدات العسكرية التي وصلت من الولايات المتحدة متجهة إلى أوكرانيا
صور جوية لميناء ألماني تكشف حجم المعدات العسكرية التي وصلت من الولايات المتحدة متجهة إلى أوكرانيا
صور جوية لميناء ألماني تكشف حجم المعدات العسكرية التي وصلت من الولايات المتحدة متجهة إلى أوكرانيا

وأضافت: "ربما يكون جزء منها مخصصا لما يسمى بـ التبادل العسكري مع بولندا".

وأعلنت واشنطن في 6 يناير الماضي عن تقديم حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لكييف بقيمة تتجاوز 3 مليارات دولار. وتضم هذه الحزمة من المساعدات مركبات نقل جنود قتالية من طراز "برادلي" ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع.

المصدر: تاس

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