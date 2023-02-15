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مسؤول ديني: البابا فرنسيس يتطلع للقاء بوتين

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مسؤول ديني: البابا فرنسيس يتطلع للقاء بوتين
Globallookpress
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يتطلع البابا فرنسيس لبحث خطته لتسوية سلمية للمواجهة بين روسيا والغرب في أوروبا، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حسبما أكد رئيس "الاتحاد العالمي لأنصار الدين القديم".

وقال رئيس الاتحاد، ليونيد سيفاستيانوف، في تصريح لوكالة "نوفوستي": إن "البابا لديه خطة تتضمن مقترحات لتسوية سلمية للمواجهة بين روسيا والغرب، وأكد رغبته في التفاوض مع القيادة الروسية، واستعداده للمجيء إلى موسكو".

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واقتبس سيفاستيانوف جزءا من رسالة البابا: "كم أود أن أذهب إلى موسكو وأتحدث مع بوتين حول خطة للتسوية السلمية في أوروبا".

والشهر الماضي نقل سيفاستيانوف عن البابا فرنسيس، أن على الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي "الإصغاء إلى صوت العقل"، والجلوس إلى طاولة المفاوضات.

وفي وقت سابق، كان البابا أعرب أيضا عن استعداده للتوسط بين بوتين وزيلينسكي وتنظيم لقائهما. 

المصدر: "نوفوستي"

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