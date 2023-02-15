برلماني كندي: العقوبات ضد روسيا غباء مطلق وجاءت بنتائج عكسية

أكد نائب رئيس مجلس النواب بالبرلمان الكندي، ستيفان بيرجيرون، أن بعض العقوبات الاقتصادية الكندية ضد روسيا تأتي بنتائج عكسية، حيث أضرّت بالمزارعين الكنديين، وأفادت نظراءهم الروس.

وقال خلال اجتماع لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس: "بعض عقوبات كندا ضد روسيا تأتي بنتائج عكسية. كندا واحدة من الدول القليلة، إن لم تكن الوحيدة التي فرضت عقوبات على الحبوب والبذور من روسيا. ونتيجة لذلك، فإن مزارعينا في وضع خاسر والسلع الروسية أكثر إنتاجية وربحية في الأسواق الدولية... هذا غباء مطلق!".

وأكد أنه على اللجنة أن "تراجع نظام العقوبات الكندي من أجل التخلص من هذه الثغرات والتناقضات".

المصدر: تاس