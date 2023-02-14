هنغاريا تعلن عن رؤيتها للسلام في أوكرانيا

أعلن وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سييارتو، أن بودابست لديها وجهة نظرها الخاصة إزاء سبل إحلال السلام في أوكرانيا.

وأشار سييارتو، إلى أن مواقف بلاده ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى إزاء التسوية في أوكرانيا متباينة، حيث تؤيد بودابست إجراء مفاوضات مبكرة، وبقية الدول تنتظر ظروفا أكثر ملائمة لكييف.

وأضاف سييارتو، أنه بعد المحادثات مع فرنسا "نتفق تماما على شيء واحد، وهو أن هنغاريا وفرنسا تريدان السلام لكن من الواضح أيضا أن مواقفنا تختلف في الكيفية والتكتيك والخطوات التي يمكن اتخاذها لتحقيق السلام".

وقال إن هنغاريا، كدولة مجاورة تطالب بوقف فوري لإطلاق النار وبدء مفاوضات السلام في أوكرانيا.

وتابع: "يمكن ملاحظة أن وجهة نظر فرنسا تختلف عن وجهة نظرنا، وأن وجهات نظر جميع البلدان الأوروبية تختلف عن وجهة نظرنا. هناك توقع من وجهة النظر الأوكرانية بأن الوضع سيتحسن لصالح كييف مما سيعزز موقفها خلال أي مفاوضات مقبلة" مع روسيا.

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المصدر: نوفوستي