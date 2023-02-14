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بايدن يعيّن نائبة رئيس الاحتياطي الفيدرالي مستشارة له

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بايدن يعيّن نائبة رئيس الاحتياطي الفيدرالي مستشارة له
Globallookpress CNP/AdMedia
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أعلنت الإدارة الأمريكية تعيين الرئيس جو بايدن، نائبة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، لايل برينارد، مستشارة اقتصادية للبيت الأبيض.

وقالت الإدارة في بيانها: "أصدر الرئيس بايدن اليوم إعلانا حول تعيين أعضاء رئيسيين في فريقه الاقتصادي، شمل تعيين لايل برينارد مديرة للمجلس الاقتصادي الوطني، كما أعلن عن نيته تعيين جاريد برنشتاين رئيسا لمجلس المستشارين الاقتصاديين".

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ونقلت الإدارة عن بايدن وصفه برينارد بأنها "واحدة من كبار خبراء الاقتصاد الكلي في البلاد، ولديها معرفة عميقة بالاقتصاد المحلي والدولي".

وأضاف بايدن: "إنها من المقربين من مؤسساتنا الاقتصادية وتفهم بالضبط كيف يؤثر الاقتصاد على حياة الناس العاديين".

المصدر: نوفوستي

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