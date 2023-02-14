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أفغانستان.. "طالبان" تقتل 3 "دواعش" بمداهمة لمبنى في كابل

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أفغانستان..
AFP
أفغانستان.. قوات طالبان تقتل 3 "دواعش" خلال مداهمة لمبنى في كابل
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أعلن المتحدث باسم الاستخبارات الأفغانية خليل حمراز، القضاء على 3 مسلحين واعتقال رابع تابعين لتنظيم "داعش" الإرهابي، بمداهمة ليلية في حي كرتي ناو بالعاصمة كابل.

وأفاد حمراز، المعيّن من قبل "طالبان" إن المداهمة استهدفت مسلحي "داعش" الذين نظموا هجمات في العاصمة، وتم ضبط ذخائر ومعدات لدى الإرهابيين.

وأفاد السكان بأنهم سمعوا عدة انفجارات واشتباكات بالأسلحة النارية استمرت لساعات.

وكثف "داعش" هجماته في أفغانستان منذ سيطرة "طالبان" على السلطة عام 2021، حيث يستهدف أبناء الأقلية الشيعية، ورجال الجيش والشرطة.

المصدر: أ ب

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