شاهد.. إنقاذ شاب من تحت أنقاض زلزال تركيا بعد 177 ساعة

نجحت الفرق الإغاثية بولاية أدي يامان جنوب تركيا، في إنقاذ شاب أمضى 177 ساعة تحت أنقاض الزلزال.

وتمكنت فرق الإنقاذ من إنقاذ رجل يبلغ من العمر 35 عاما من تحت أنقاض الزلزال بولاية أدي يامان وفق وكالة "الأناضول".

ونقلت عربات الإسعاف الرجل إلى المستشفى على الفور.

وفي 6 فبراير الجاري ضرب زلزال مزدوج جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات، والثاني 7.6 درجات، ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.​​​​​​​

بعد 177 ساعة.. إنقاذ رجل يبلغ من العمر 35 عامًا من تحت أنقاض #الزلزال بولاية #أدي_يامانpic.twitter.com/gIad9uU9dC — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 14, 2023

المصدر: الأناضول