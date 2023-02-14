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شاهد.. إنقاذ شاب من تحت أنقاض زلزال تركيا بعد 177 ساعة

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شاهد.. إنقاذ شاب من تحت أنقاض زلزال تركيا بعد 177 ساعة
RT
شاهد.. إنقاذ شاب بعد 177 ساعة من تحت أنقاض زلزال تركيا
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نجحت الفرق الإغاثية بولاية أدي يامان جنوب تركيا، في إنقاذ شاب أمضى 177 ساعة تحت أنقاض الزلزال.

وتمكنت فرق الإنقاذ من إنقاذ رجل يبلغ من العمر 35 عاما من تحت أنقاض الزلزال بولاية أدي يامان وفق وكالة "الأناضول".

ونقلت عربات الإسعاف الرجل إلى المستشفى على الفور.

وفي 6 فبراير الجاري ضرب زلزال مزدوج جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات، والثاني 7.6 درجات، ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.​​​​​​​

المصدر: الأناضول

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زلزال تركيا وسوريا.. نتائج عمليات البحث والإغاثة في اليوم السابع