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"وول ستريت جورنال": واشنطن تبحث إرسال أسلحة إيرانية صادرتها قبالة اليمن إلى أوكرانيا

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أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مسؤولين أمريكيين مطلعين، بأن الولايات المتحدة تبحث تسليم أوكرانيا أسلحة إيرانية صادرتها قبالة سواحل اليمن.

وذكرت الصحيفة أن السفن الحربية الأمريكية صادرت 5000 بندقية آلية، و1.6 مليون طلقة و"عددا محدودا" من الصواريخ المضادة للدبابات.

وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى جميع الدول، بما فيها الولايات المتحدة تحذر من إمداد أوكرانيا بالأسلحة.

وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.

وذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن ضخ الغرب الأسلحة إلى أوكرانيا لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية، وسيكون له تأثير سلبي.

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المصدر: نوفوستي 

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