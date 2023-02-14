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الأمم المتحدة: لم يتم تفويضنا بالتحقيق في حادث "السيل الشمالي"

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الأمم المتحدة: لم يتم تفويضنا بالتحقيق في حادث
Globallookpress The Swedish Coast Guard/Handout via Xinhua
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أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن الأمم المتحدة لم يتم تفويضها حتى الآن بالتحقيق في تفجير أنابيب غاز "السيل الشمالي".

وقال دوجاريك: "لكي نجري أي تحقيق ليس لدينا تفويض لإجرائه، سنحتاج إلى تفويض من الهيئة التشريعية للأمم المتحدة".

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وردا على سؤال حول ما إذا كان ينبغي محاسبة الدولة المسؤولة عن تفجير خطوط أنابيب الغاز، إذا تم تأكيد البيانات، قال المتحدث: "ليس لدي أي معلومات. ولا أريد أن أدلي بتصريحات ليس لدي معلومات عنها".

وردا على سؤال حول ما إذا كان يجب محاسبة من فعل ذلك، قال: "يجب محاسبة الأشخاص الذين يفعلون هذه الأمور. ولكن، كما قلت، ليس لدي أي معلومات حول سبب ومصدر التسرب".

وأشار إلى أن التسرب له "عواقب وخيمة، بما فيها عواقب بيئية".

ونشر الصحفي الأمريكي، سيمور هيرش، مقالا، قال فيه إن الولايات المتحدة دبرت تفجير خطوط أنابيب غاز "السيل الشمالي" في بحر البلطيق، وأن عملية التفجير نفذها النرويجيون في سبتمبر الماضي في مياههم.

المصدر: نوفوستي

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