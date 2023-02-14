منظمة غير حكومية: إنقاذ 84 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا

تمكنت سفينة تابعة لمنظمة غير حكومية من إنقاذ 84 مهاجرا كانوا على متن قارب مطاطي قبالة السواحل الليبية.

وأعلنت منظمة "اس او اس ميديتيرانيه"، أن من بين الأشخاص الذين أنقذتهم السفينة "أوشن فايكينغ" 58 قاصرا غير مصحوبين بذويهم، وأن "عددا من الناجين يعانون تجفافا وانخفاضا في درجة حرارة الجسم".

وأضافت المنظمة أنها ستنزل الناجين في ميناء رافينا (شمال ساحل البحر الأدرياتيكي) الذي يبعد عن موقع عملية الإنقاذ أربعة أيام، بعد الحصول على إذن من السلطات الإيطالية.

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وكانت منظمات غير حكومية دولية تشارك في عمليات إنقاذ المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط، نددت مطلع الشهر الماضي، بإعلان الحكومة الإيطالية اليمينية المتطرفة رغبتها "في إعاقة تقديم المساعدة للأشخاص المنكوبين"، بموجب مرسوم حول عمليات الإنقاذ في البحر، سيؤدي حسب قولها إلى حوادث غرق جديدة.

وهذا المرسوم "يستهدف بوضوح المنظمات غير الحكومية للبحث والإنقاذ، لكن من سيدفع الثمن هم الأشخاص الذين يواجهون مشاكل خلال عمليات العبور في المتوسط"، على حد قول "أطباء بلا حدود" و20 منظمة أخرى في بيان مشترك.

ويفرض المرسوم الإيطالي، على السفن أن تتوجه "فورا" إلى ميناء إيطالي بعد كل عملية ما "سيحد من قدرات إنقاذ" قوارب خصوصا أنها تقوم عموما بتنفيذ عمليات إنقاذ متتالية وبالتالي سيصبح طريق الهجرة هذا "أكثر خطورة"، وهو من الأكثر حصدا للأرواح في العالم.

المصدر: "أ ف ب"