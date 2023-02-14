وزير الدفاع الأمريكي: الأسابيع القادمة "ستكون حاسمة" في أوكرانيا

قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إن الأسابيع المقبلة "ستكون حاسمة" في الأزمة الأوكرانية.

جاء ذلك في كلمته الافتتاحية لاجتماع مجموعة الاتصال الدولية لمساعدة سلطات كييف، في مقر حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل.

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وأضاف أوستن أن اجتماع اليوم يأتي في "لحظة حرجة"، وقال إن الكرملين "يراهن على شعورنا بالإرهاق، ولكن بعد مرور عام، أصبحنا متحدين أكثر من أي وقت مضى"، وأضاف أن ذلك "سيساعد هذا التصميم المشترك في الحفاظ على الزخم الأوكراني في الأسابيع المقبلة".

ويسبق اجتماع مجموعة الاتصال الدولية المؤتمر الوزاري لوزراء دفاع الحلف.

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية