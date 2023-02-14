أردوغان يمتنع عن مصافحة شخصيتين بارزتين خلال جنازة زعيم سابق لحزب الشعب

ذكرت وسائل إعلام تركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان امتنع عن مصافحة اثنين من كبار معارضيه، خلال جنازة رئيس حزب الشعب الجمهوري السابق، دنيز بايكال.

وقالت مصادر إعلامية تركية إن اردوغان امتنع عن مصافحة رئيس حزب الشعب الجمهوري كليتشدار أوغلو، ورئيس بلدية اسطنبول إمام أوغلو، وذلك خلال مشاركته في جنازة بايكال التي عقدت في الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا.

وحضر الجنازة نائب الرئيس فؤاد أقطاي، ورئيس البرلمان مصطفى شينتوب، ونائب رئيس حزب العدالة والتنمية نعمان كرتولموش، ورئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو، ورئيس حزب IYI ميرال أكشينار، ورئيسا الوزراء السابقين تانسو شيلر، وبن علي يلدريم.

المصدر: "تركيا بالعربي"