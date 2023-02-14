محلل أمريكي: صبر بوتين السبب الوحيد لعدم اندلاع حرب عالمية ثالثة! (فيديو)

صرح المحلل السياسي الأمريكي، أندرو نابوليتانو، بأن صبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على الاستفزازات الغربية حول الصراع في أوكرانيا، هو السبب الوحيد لعدم اندلاع حرب عالمية ثالثة.

وأوضح نابوليتانو، في مقابلة مع قناة Judging Freedom، أن بوتين يتمتع بمقدرة عالية على ضبط النفس، بخلاف ما يحاول الغرب ترويجه عن كونه متهورا ومجنونا.

وأضاف، أن هنالك الكثير من الأدلة الدامغة، التي تشير إلى أن الولايات المتحدة قامت بتهيئة الظروف، التي تسببت باندلاع الأزمة الأوكرانية.

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وأشار نابوليتانو، إلى أن بوتين لا يهدد الرئيس الأمريكي جو بايدن، على خلاف السيناتور الأمريكي، ليندسي غراهام، الذي طالب البيت الأبيض علانية، بتنظيم عملية "لاغتيال بوتين".

واختتم كلامه قائلا: "أعتقد أنه بات واضحا الآن من هو الجانب الأكثر عقلانية، الروسي أم الأمريكي".

المصدر: نوفوستي