كوريا الجنوبية.. الجمعية الوطنية تتبنى قرارا لدعم تركيا وسوريا

تبنت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، قرارا يحث على اتخاذ تدابير سريعة لدعم المتضررين من الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا الاثنين الماضي.

وأفادت وكالة "يونهاب" بأنه تمت إجازة القرار في الجلسة الكاملة للجمعية بتأييد 228 من أصل 229 نائبا فيما امتنع نائب واحد عن التصويت.

ويركز القرار على دعم عمليات الإنقاذ وإعادة البناء في البلدين وتوفير تدابير السلامة للمهاجرين والطلاب والمسافرين الكوريين هناك. كما يدعو إلى الحداد على الضحايا ومواساة أسرهم.

كما وافق المشرعون على التبرع بنسبة 3% من رواتبهم لدعم ضحايا الزلزال.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، أمر الرئيس يون سيوك-يول الحكومة بتعبئة جميع الموارد المتاحة لتأمين الحد الأقصى من إمدادات الإغاثة لتركيا التي ضربها الزلزال. كما أرسلت سيئول فريق إغاثة من الكوارث إلى تركيا، وقد أنقذ ثمانية أشخاص هناك.

المصدر: "يونهاب"