الروس لا يعتبرون عيد الحب مناسبة لإرضاء الأحباء

تدل نتائج استطلاع جديد للرأي العام على أن 45% من المواطنين الروس يعتبرون يوم القديس فالنتين (يوم الحب) مناسبة لإرضاء أحبائهم.

ونشر مركز دراسة الرأي العام لعموم روسيا (فتسيوم) في موقعه الرسمي، اليوم الثلاثاء، نتائج استطلاعه الجديد للرأي العام الذي أجراه في 5 فبراير الجاري بمشاركة 1600 شخص يبلغ من العمر 18 عاما.

وجاء في بيان صدر عن المركز: "تم تقسيم مواقف الروس من الغرض من الاحتفال بعيد الحب بالتساوي، فيرى 45% من المشاركين في الاستطلاع أن هذه عطلة دافئة وفرصة لإرضاء أحبائهم، في حين يعتقد 43% أن هذا العيد تم اختراعه من أجل الربح من بيع الهدايا التذكارية".

وفي الوقت ذاته لا يعتبر 71% من الذين شملهم الاستطلاع الـ14 من فبراير يوم عطلة. ومع ذلك اعترف 60% من الروس بأنهم يشعرون بالحب. كما تحدث معظمهم أنهم يفضلون المواعدة خارج الإنترنت وذلك بالرغم من وجود العديد من شبكات التواصل الاجتماعية ومواقع المواعدة.

وبين أفضل الأماكن التي يمكن البحث فيها عن رفيق أو رفيقة أشاروا إلى أوساط الأصدقاء المشتركين (43%) وأماكن الشغل والدراسة (31%) ونوادي الاهتمامات والدورات (22%) والشارع (17%) والإنترنت (16%).

المصدر: تاس