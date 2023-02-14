"فاينانشال تايمز": حلف الناتو يناقش مسألة إمداد أوكرانيا بطائرات "إف -16"

أفادت صحيفة Financial Times البريطانية، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، بأن وزراء دفاع دول حلف الناتو، سيناقشون خلال اجتماعهم اليوم في بروكسل، مسألة إمداد أوكرانيا بطائرات "إف -16".

ووفقا للصحيفة، فإن عددا من المسؤولين الأمريكيين، يتوقعون أن تمد الولايات المتحدة أوكرانيا بطائرات "إف -16"، أو تسمح للدول التي تمتلكها بإعادة تصديرها إلى كييف، في حال استمرار الصراع في أوكرانيا لفترة أطول، ولم توضح الأساس الذي استندت إليه توقعات المسؤولين بهذا الصدد.

يجدر الذكر أنه في الـ 31 من يناير، صرح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بأن الولايات المتحدة لن تمد أوكرانيا بطائرات "إف -16".

وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات الأوكرانية تبحث إمكانية تلقي المقاتلات الغربية، كهدف بعيد المدى، بينما يتم التركيز في هذه المرحلة على إمدادها بالذخائر.

المصدر: تاس