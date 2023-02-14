قارن مصير أهل مصر وتركيا.. حاخام يهودي: بنو إسرائيل غنوا الأغاني لأنهم رأوا في ذلك "عدالة إلهية"

قارن الحاخام الإسرائيلي، شموئيل إلياهو الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، بغرق المصريين في البحر، وقال إن الكارثة "عدالة إلهية"، ما أثار انتقادات واسعة من رجال دين إسرائيليين آخرين.

ووفقا لصحيفة Time of Israel فإن إلياهو المقرب من وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير، اعتبر أن الكارثة التي أدت إلى مقتل عشرات الآلاف "تطهر العالم، وتجعله أفضل".

وقال إلياهو في مقال في صحيفة "أولام كاتان"، وهي نشرة أسبوعية يمينية دينية ذات شعبية بين صفوف المتشددين الإسرائيليين: "ليس هناك شك في أن أولئك الذين رأوا المصريين يغرقون في البحر والذين لم يتذكروا الحدث بأكمله من البداية إلى النهاية كانوا سيمتلئون بشفقة كبيرة عليهم وسيحاولون إنقاذهم من الغرق"، مضيفا "لكن بني إسرائيل غنوا الأغاني لأنهم يعرفون المصريين، وفهموا أن هؤلاء الغرقى أرادوا قتل بعضهم والاستمرار في استعباد البقية، لقد غنوا الأغاني لأنهم فهموا أن هناك عدالة إلهية هنا تهدف إلى معاقبة المصريين الذين أغرقوا بني شعب إسرائيل في النيل، حتى يرى جميع الأشرار في العالم ويخافون".

ورأى "الله يحكم على جميع الدول من حولنا التي أرادت غزو أرضنا عدة مرات ورمينا في البحر"، معتبرا أن "كل ما يحدث، يحدث من أجل تطهير العالم وجعله أفضل".

وقال إبراهيم ستاف، وهو حاخام تصفه الصحيفة بالبارز إن مقال إلياهو "أزعجه طوال الصباح"، مضيفا أن "فكرة أن العالم بأسره يبكي وسط المشاهد والقصص الرهيبة في تركيا، ونحن، الأشخاص الذين قدموا للعالم بشرى أن كل شخص مخلوق على صورة الله، يجب حسب الحاخام إلياهو أن نبتهج بهذه الأهوال".

وقال إن الفرح بموت الأعداء يجب أن يقتصر على الإرهابيين، "وليس لآلاف الأطفال الذين لم يفعلوا شيئا لنا والذين تم سحقهم مع آبائهم".

وكتب مغرد على "تويتر": "بينما كنت تشاهد الصور المرعبة لما بعد الزلزال، رأى الحاخام شموئيل إلياهو تلك الصور نفسها وقال لنفسه ولمتابعيه: هذا جيد - العالم يتم تطهيره".

While you watched in horror the graphic images of the aftermath of the earthquake, Rabbi Shmuel Eliyahu saw those same images and said to himself and his followers: ‘This is good - the world is being cleansed’ pic.twitter.com/PmpFnXlyoJ — Benzion Sanders (@BenzionSanders) February 12, 2023

وكتب آخر: "هذا الحاخام أحمق".

"All men were created in the image of God,” said Rabbi Hanan Schlesinger responding to the remarks by Chief Rabbi of Safed Shmuel Eliyahu https://t.co/skgxy9JJFc



This rabbi is an idiot.

Angels killed children in the Exodus, not Earthquake. — + The-Prophet + (@ProphetFromZion) February 14, 2023

وسأل آخر: "على الرغم مما يقوله معاداة السامية وما يظهره أناس مثل شموئيل إلياهو، فإن اليهودية ليست دين كراهية".

Despite what antisemites say & what people like Shmuel Eliyahu demonstrate, Judaism is not a religion of hate

Shmuel, do you know what hillul hashem means?



Top natl religious rabbi says deadly quake in Turkey, Syria is divine justice https://t.co/OcVQWoeG4E via @timesofisrael — Mitchell Plitnick 🔥🕎 (@MJPlitnick) February 13, 2023

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل" + RT