العماء يوضحون سبب التراجع المفاجئ لمياه بحر مرمرة 20 مترا عن الشاطئ بعد زلزال تركيا (فيديو)

تناقلت وسائل إعلام تركية يوم الاثنين صورا ومقاطع فيديو تظهر انخفاضا ملموسا لمنسوب المياه في بحر مرمرة بالقرب من مدينة اسطنبول.

وتشير البيانات إلى أن منسوب المياه تراجع بمقدار ما بين 15 و20 مترا في منطقة أفجيلار.

İstanbul bölgesi kıyısındaki Marmara Denizi'nin suyu bir anda 20-25 metre azaldı. İstanbul'daki Kandili Rasathanesi'nden bilim adamları, bu olayın basınç düşüşünden kaynaklandığını ve sismik aktivite ile ilgili olmadığını temin etti. pic.twitter.com/yzM5zUmIRf — Ali Haydar 313 (@Ali_Haydar_313) February 13, 2023

وطمأن العلماء الرأي العام بأن الظاهرة لا علاقة لها بالأنشطة الزلزالية، بل إنها مرتبطة بتقلبات الضغط الجوي.

ويأتي ذلك بعد أيام من تعرض تركيا لزلزال مدمر بقوة نحو 7.7 درجة بمقياس ريختر، ضرب مناطق جنوب وجنوب شرقي البلاد، إضافة إلى شمالي سوريا والهزات الارتدادية في بعد الدول المجاورة، وأسفر عن مقتل أكثر من 31 ألف شخص في تركيا لوحدها.

المصدر: نوفوستي