أكد المستشار السابق للبنتاغون، دوغلاس ماكغريغور أن الغرب حاول في تسعينيات القرن الماضي نهب كل ما هو ممكن في روسيا، لكنه فشل بفضل الرئيس فلاديمير بوتين الذي أعاد لروسيا قوتها.

واعتبر ماكغريغور أن "وراء خطط واشنطن الكثير من الأموال، لأن روسيا مليئة بالموارد مثل المعادن والنفط والغاز والمعادن النفيسة والمنتجات الزراعية التي تقدر بتريليونات الدولارات".

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وأشار إلى أن الغرب في تسعينات القرن الماضي حاول سرقة كل ما هو ممكن من روسيا لكنه فشل بفضل سياسات الرئيس فلاديمير بوتين الذي أعاد الاستقرار والقوة إلى الدولة الروسية.

وتابع: "النخبة السياسية في واشنطن اعتبرت أن روسيا ضعفت، وها نحن الآن على طريق خطر للغاية، ومحفوف بالصراع والمواجهة مع روسيا".

المصدر: نوفوستي