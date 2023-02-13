الجيش الاسرائيلي يعلن إحباط محاولة لتهريب شحنة مخدرات قادمة من مصر (فيديو)

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي إحباط محاولة لتهريب 90 كغ من المخدرات على الحدود مع مصر.

وقامت قوات الجيش باعتقال أربعة أشخاص، يشتبه في ضلوعهم بعملية التهريب.

ورصدت استطلاعات الجيش الليلة الماضية أربعة مشتبه فيهم يحاولون تهريب مخدرات الى داخل إسرائيل من الأراضي المصرية، حيث أحبطت قوات الجيش عملية التهريب، وألقت القبض على المشتبه فيهم وصادرت نحو 90 كيلوغرام مخدرات بقيمة نحو 2.3 مليون شيكل.

وتم تحويل المعتقلين والمخدرات، والوسائل التي استخدمها المهربون، لمواصلة تحقيقات الشرطة.

المصدر:RT