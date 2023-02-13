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بعد فرنسا.. كندا توصي مواطنيها بمغادرة بيلاروس

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بعد فرنسا.. كندا توصي مواطنيها بمغادرة بيلاروس
Globallookpress Simon HastegÃ…Rd
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أوصت الحكومة الكندية الكنديين في بيلاروس، بمغادرتها على خلفية التوتر في أوكرانيا المجاورة، وذلك بعد أن أوصت وزارة الخارجية الفرنسية في وقت سابق الفرنسيين في بيلاروس بمغادرتها.

وقالت الحكومة الكندية في بيانها: "نوصي بتجنب السفر إلى بيلاروس بسبب النزاع المسلح بين روسيا وأوكرانيا".

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فرنسا توصي مواطنيها بمغادرة بيلاروس على خلفية التوتر في أوكرانيا
فرنسا توصي مواطنيها بمغادرة بيلاروس على خلفية التوتر في أوكرانيا

وأشارت إلى أن السفارة الكندية في بولندا لديها قدرات محدودة للغاية على مساعدة الكنديين في بيلاروس واقترحت عليهم المغادرة على متن رحلات تجارية.

وأوصت وزارة الخارجية الفرنسية في وقت سابق الفرنسيين في بيلاروس بمغادرتها "على خلفية التوتر المحيط بأوكرانيا المجاورة في ظل الإجراءات الروسية في أوكرانيا، وإغلاق بيلاروس مجالها الجوي".

المصدر: نوفوستي

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