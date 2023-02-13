حميميم: دمشق تفتح معبري سراقب وأبو الزندين لإيصال المساعدات لمتضرري الزلزال في الشمال السوري

أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا اللواء أوليغ إيغوروف، فتح دمشق معبري سراقب وأبو الزندين لإيصال المساعدات لمتضرري الزلزال في الأراضي الخارجة عن سيطرة الحكومة.

وقال إيغوروف: "تنفيذا لتعليمات الرئيس السوري بشار الأسد، تم فتح معبري سراقب وأبو الزندين من جانب واحد من أجل تقديم المساعدة للسكان المتضررين من الزلزال في الأراضي غير الخاضعة لسيطرة السلطات السورية، وتم تشكيل قوافل مساعدات إنسانية للضحايا".

كما أشار إلى صعوبة تقديم المساعدة لضحايا الزلزال بسبب عدم وجود ضمانات أمنية في المناطق التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة غير الشرعية.

وأكد أن القافلة جاهز للتوجه إلى المناطق المنكوبة برفقة ممثلين عن الهلال الأحمر.

المصدر: نوفوستي