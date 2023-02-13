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وفاة تسعة أشخاص في غينيا الاستوائية بفيروس ماربورغ

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وفاة تسعة أشخاص في غينيا الاستوائية بفيروس ماربورغ
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توفي تسعة أشخاص بفيروس ماربورغ الذي يسبب حمى نزفية قاتلة في شرق غينيا الاستوائية في إفريقيا الوسطى، حيث فرضت السلطات حجرا صحيا في إحدى المقاطعات لاحتواء الوباء.

وقال وزير الصحة ميتوها أوندو أيكابا في مؤتمر صحفي إن 3 أشخاص فقط ظهرت عليهم "عوارض طفيفة" للمرض وضعوا في الحجر حاليا في مستشفى في تلك المنطقة الريفية على الحدود مع الغابون والكاميرون.

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وأضاف أن الأشخاص الثلاثة "ظهرت عليهم عوارض خفيفة (...) تتحسن بشكل إيجابي".

وأكد الوزير أن غينيا الاستوائية "تعلن اليوم حالة التأهب الصحي لتفشي حمى ماربورغ النزفية في مقاطعة كي نتيم وفي منطقة مونغومو (المجاورة)".

وكانت الحكومة أعلنت الأسبوع الماضي أنها تحقق في حالات مشبوهة بالحمى النزفية.

وينتقل فيروس ماربورغ إلى الإنسان من طريق خفافيش الفاكهة ويتفشى بين البشر عبر الاتصال المباشر بالسوائل الجسدية للمصابين أو بالأسطح والمواد.

المصدر: "أ ف ب"

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