مصدر: غوتيريش لن يشارك في فعالية تنظّمها كييف بمناسبة مرور عام على بدء العملية العسكرية الروسية

أفاد مصدر مطلع بأن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، "لن يشارك في حدث رفيع المستوى ستنظّمه كييف بمناسبة مرور عام على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا".

وذكر المصدر أن "الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قال إنه لن يشارك في الفعاليات غير الرسمية التي سيعقدها أحد طرفي النزاع دون مشاركة الطرف الثاني"، مضيفا أن الفعالية في 22 فبراير كانت هي المقصودة من هذا التصريح.

وصرح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، بأنه "ليس على علم بمشاركة الأمين العام" في هذه الفعالية.

المصدر: نوفوستي