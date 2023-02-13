 
مباشر

واشنطن: لم نسجل أي نشاط لمخلوقات فضائية في حادث الأجسام الطائرة المجهولة

أخبار العالم

واشنطن: لم نسجل أي نشاط لمخلوقات فضائية في حادث الأجسام الطائرة المجهولة
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uqx7

صرحت متحدثة البيت الأبيض كارين جان بيير، بأن واشنطن لم تسجل أي مؤشرات على نشاط مخلوقات فضائية أو حضارات من كواكب أخرى في حوادث الأجسام الطائرة مجهولة الهوية في الأجواء الأمريكية.

وقالت: "أثيرت أسئلة ومخاوف بهذا الصدد، فيما لا توجد أي علامة على نشاط مخلوقات فضائية. أكرر... لا توجد أي علامات على نشاط مخلوقات فضائية أو حضارات من كواكب أخرى في أجوائنا".

وأضافت: "أردت التأكد من أن الشعب الأمريكي يعلم، وأنكم تعلمون هذا أيضا. وكان من المهم بالنسبة لنا أن نذكر ذلك، لأننا سمعنا الكثير عن مخاوف بهذا الشأن".

إقرأ المزيد
البنتاغون لا يستبعد أن تكون الأجسام الطائرة التي أسقطت فوق أمريكا قادمة من خارج الأرض
البنتاغون لا يستبعد أن تكون الأجسام الطائرة التي أسقطت فوق أمريكا قادمة من خارج الأرض

المصدر: تاس 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

زلزال تركيا وسوريا.. نتائج عمليات البحث والإغاثة في اليوم السابع