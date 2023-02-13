بوريل: الوضع بين الإسرائيليين والفلسطينيين يتدهور باستمرار

أعلن مفوض الاتحاد الأوروبي للأمن والخارجية جوزيب بوريل أنه عقد لقاء مثمرا مع أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان.

وأضاف بوريل خلال مؤتمر صحفي الاثنين في بروكسل في أعقاب الاجتماع، "لقد ناقشنا بالتفصيل عملية السلام في الشرق الأوسط.. يجب أن أقول، بالأحرى وللأسف، غياب عملية السلام في الشرق الأوسط".

وتابع قائلا: "في الوقت الراهن، لا يوجد شيء من هذا القبيل.. وقد كنا نناقش، دعنا نقول، كيف يمكننا العمل معًا للمساعدة في إحياء جهود السلام".

وصرح منسق السياسة الخارجية للتكتل الأوروبي "لقد التقينا بهذه الصيغة بالفعل في سبتمبر الماضي في نيويورك خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، لأننا قلقون للغاية بشأن التطورات في إسرائيل والأراضي الفلسطينية".

وأردف قائلا: "خلال الأسابيع الأخيرة، كان هناك عدد متزايد من ضحايا العنف والهجمات الإرهابية واستمرار التوسع الاستيطاني وهدم المنازل".

وأفاد بأن هذا يؤكد فقط كيف أن الوضع على الأرض يتدهور باستمرار، حيث أعلنت الحكومة الإسرائيلية مجددا، إضفاء الشرعية بموجب القانون الإسرائيلي على تسع بؤر استيطانية، وأنا أدين هذا القرار، هذا للأسف التوجه منذ سنوات.

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء