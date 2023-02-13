"غرينبيس" تطعن في حكم قضائي يضفي السرية على صفقة سلاح إسبانية للسعودية

أعلنت منظمة السلام الأخضر (غرينبيس)، أنها ستطعن في حكم قضائي إسباني يحظر الإفصاح عن معلومات تتعلق بأسلحة صدّرتها إسبانيا للسعودية.

وقالت المنظمة إنها "ستستأنف على قرار المحكمة العليا الإسبانية الذي يمنع اطلاع الجمهور، لأسباب تتعلق بالأمن القومي، على معلومات حول تراخيص التصدير الحكومي لأنظمة الأسلحة التي تثبت على مركبات، والتي تم بيعها للسعودية".

وتقول المجموعة العالمية المعنية بالبيئة وحقوق الإنسان إن نظام قذائف "هاون ألاكران" عيار 120 مللم، الذي طورته شركة "إن تي جي إس" ومقرها مدريد، نشره التحالف العربي الذي تقوده السعودية على الحدود مع اليمن، ما يعرض حياة المدنيين للخطر.

المصدر: "أ ب"