المفوضية الأوروبية لا تستبعد حدوث عجز بإمدادات الغاز في أوروبا خلال الأشهر المقبلة
Globallookpress Philipp von Ditfurthdpa
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أعلن المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية، باولو جينتيلوني، أن المفوضية لا تستبعد حدوث عجز في إمدادات الغاز في الأشهر المقبلة، نتيجة للعقوبات على روسيا.
وقال جينتيلوني في مؤتمر صحفي: "العجز في إمدادات الغاز قد يعاود الظهور في الأشهر المقبلة".
وتسعى المفوضية الأوروبية إلى خلق آلية مشتركة لاستيراد الغاز، وملء خزانات الاتحاد الأوروبي قبل حلول الشتاء المقبل.
المصدر: سبوتنيك