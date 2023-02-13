المفوضية الأوروبية لا تستبعد حدوث عجز بإمدادات الغاز في أوروبا خلال الأشهر المقبلة

أعلن المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية، باولو جينتيلوني، أن المفوضية لا تستبعد حدوث عجز في إمدادات الغاز في الأشهر المقبلة، نتيجة للعقوبات على روسيا.

وقال جينتيلوني في مؤتمر صحفي: "العجز في إمدادات الغاز قد يعاود الظهور في الأشهر المقبلة".

وتسعى المفوضية الأوروبية إلى خلق آلية مشتركة لاستيراد الغاز، وملء خزانات الاتحاد الأوروبي قبل حلول الشتاء المقبل.

المصدر: سبوتنيك