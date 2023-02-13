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المفوضية الأوروبية لا تستبعد حدوث عجز بإمدادات الغاز في أوروبا خلال الأشهر المقبلة

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المفوضية الأوروبية لا تستبعد حدوث عجز بإمدادات الغاز في أوروبا خلال الأشهر المقبلة
Globallookpress Philipp von Ditfurthdpa
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أعلن المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية، باولو جينتيلوني، أن المفوضية لا تستبعد حدوث عجز في إمدادات الغاز في الأشهر المقبلة، نتيجة للعقوبات على روسيا.

وقال جينتيلوني في مؤتمر صحفي: "العجز في إمدادات الغاز قد يعاود الظهور في الأشهر المقبلة".

وتسعى المفوضية الأوروبية إلى خلق آلية مشتركة لاستيراد الغاز، وملء خزانات الاتحاد الأوروبي قبل حلول الشتاء المقبل.

المصدر: سبوتنيك

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