 
مباشر

إعلام عبري: الإسرائيلي الذي عبر الحدود إلى لبنان "عاد بأمان"

أخبار العالم

إعلام عبري: الإسرائيلي الذي عبر الحدود إلى لبنان
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uqw6

ذكرت قناة I24news أن الإسرائيلي الذي عبر الحدود إلى لبنان في وقت سابق من الشهر الجاري، عاد اليوم الاثنين "إلى منزله بأمان".

وذكر موقع قناة "I24news" أنه لم يتم الكشف عن هوية الشخص الذي اجتاز في ساعات الظهر من يوم الأحد في 5 فبراير السياج الحدودي إلى المناطق اللبنانية.

وذكرت تقارير لبنانية أن المخابرات اللبنانية كانت اعتقلته بعد اجتيازه الحدود في منطقة وادي مرج عيون، شمالي المطلة.

وأوضح الموقع أن المشتبه (ع.د) نقل إلى تحقيقات يرافقها القضاء اللبناني. وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت لاحق عن القضية وقال إن تفاصيل الحادث قيد الفحص.

المصدر: "I24news"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

زلزال تركيا وسوريا.. نتائج عمليات البحث والإغاثة في اليوم السابع