رئيس أركان الجيش الفرنسي: مجموعة "فاغنر" "خصم مخيف ونموذج يتطور

وصف رئيس أركان الجيش الفرنسي بيار شيل، مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية بأنها "خصم مخيف، ونموذج يتطور".

وقال شيل، في حديث صحفي: "لننظر إلى "فاغنر" والعمل الذي تقوم به".

وتابع: "إنها توجّه إلينا رسالة مفادها، أنها قادرة على دفع الثمن غاليا بدمائها لتحقيق أهدافها وستكون خصما مخيفا".

وفرضت مجموعة "فاغنر" نفسها بتقدمها في أحياء مدينة أرتيومفسك (باخموت)، حيث تستميت قوات كييف للاحتفاظ بمواقعها، وتزج بخيرة مقاتليها ومرتزقتها المتمرسين، كما تستهدف مواقع الكتائب النازية الأوكرانية والمرتزقة على ثلاثة محاور.

وأعلنت السيطرة على مواقع استراتيجية كانت القوات الأوكرانية تتحصن بها، واستطاعت أسر عدد من المرتزقة الأجانب الخطرين والمطلوبين لروسيا.

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المصدر: وكالات