أعلن الأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، أن الحلف مستعد للانخراط في أي جهود دولية لبحث الضمانات الأمنية لأوكرانيا.

وقال ستولتنبرغ: "فيما يتعلق بالاتفاقيات والضمانات والترتيبات الدولية. يمكننا أن نكون جزءا من حلول تفاوضية دولية... لن أتحدث عن إطار العمل الذي يمكن أن يتم اتخاذه، ولكن أي اتفاقيات دولية يقدم فيها الحلفاء في "الناتو" أي ضمانات، ممكنة تماما".

وأكد المتحدث باسم الخارجية البيلاروسية، أناتولي غلاز، في وقت سابق أن الغرب منع أوكرانيا من التوصل إلى اتفاق مع روسيا الربيع الماضي.

وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، نفتالي بينيت، بأن الولايات المتحدة وحلفاءها أجبروا كييف على وقف المفاوضات مع موسكو، وراهنوا على إلحاقِ الهزيمة بروسيا.

المصدر: نوفوستي