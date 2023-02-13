واشنطن تنفي إرسال مناطيد إلى أجواء الصين

نفت واشنطن اتهامات بكين لها بإرسال مناطيد إلى أجواء الصين، في خضم التوتر بين البلدين على خلفية "الأجسام الطائرة مجهولة الهوية" في السماء الأمريكية.

ونشرت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، أدريان واتسون، تغريدة على "تويتر" قالت فيها: "إن أي ادعاء بأن الحكومة الأمريكية تستخدم مناطيد تجسس فوق جمهورية الصين الشعبية، هو خاطئ".

وأضافت أن بكين تحاول الحد من الأضرار، متهمة إياها في المقابل بـ"انتهاك سيادة الولايات المتحدة وأكثر من 40 دولة من خلال برنامجها لمناطيد التجسس".

Any claim that the US government operates surveillance balloons over the PRC is false. It is China that has a high-altitude surveillance balloon program for intelligence collection, that it has used to violate the sovereignty of the US and over 40 countries across 5 continents. https://t.co/VzPceB6JUh — Adrienne Watson (@NSC_Spox) February 13, 2023

وفي وقت سابق، الاثنين، اتهمت الصين الولايات المتحدة بأنها تقف وراء تحليق ما يزيد عن 10 بالونات "بشكل غير قانوني" على ارتفاعات عالية في مجالها الجوي، منذ يناير عام 2022.

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ويأتي هذا الاتهام الذي وجهته بكين دون دليل، بعد أقل من يوم على إعلان الصين أنها تستعد لإسقاط جسم مجهول كان يحلق بالقرب من ساحلها الشرقي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وين بين، في مؤتمر صحفي، "منذ العام الماضي وحده، عبرت المناطيد الأمريكية على ارتفاعات عالية بشكل غير قانوني المجال الجوي الصيني أكثر من عشر مرات دون موافقة السلطات الصينية ذات الصلة".

وفي وقت سابق، أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية أن 3 مناطيد دخلت الأجواء الأمريكية أثناء ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب، غير أن ترامب نفسه يرفض هذه المعلومة.

وأكد الجانب الأمريكي على أن الصين تستخدم المناطيد المماثلة لجمع معلومات استخباراتية في أكثر من 40 دولة في 5 قارات.

وترفض السلطات الصينية هذه الاتهامات، مشيرة إلى أن الحديث يدور عن مناطيد الطقس المدنية وتطالب بإعادة حطامها.

المصدر: وكالات