بولندا تعلن إمدادها أوكرانيا بـ 250 دبابة من طراز T-72

صرح رئيس الوزراء البولندي، ماتيوش مورافيتسكي، بأن بلاده نقلت 250 دبابة من طراز T-72 إلى أوكرانيا.

وأشار موروفيتسكي، إلى أن بولندا سترسل في القريب العاجل 60 دبابة إضافية من طراز T-72، وPT-91، وTward، و14 دبابة "ليوبارد -2"، إلى أوكرانيا، مؤكدا أن بولندا ستستمر في دعم أوكرانيا حتى "تنتصر على روسيا".

إقرأ المزيد

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها مورافيتسكي، في مؤتمر صحفي مع نظيره السويدي، أولاف كريسترسون، عقب المحادثات التي جرت بينهما اليوم، في العاصمة السويدية ستوكهولم.

يشار إلى أن بولندا تعتبر من أوائل الدول التي طالبت بإمداد أوكرانيا بالدبابات الحديثة، ودعت إلى تشكيل تحالف دولي، لدعم كييف بالدبابات الثقيلة.

يذكر أن ألمانيا، تعهدت في الـ 25 من يناير الماضي، بإمداد أوكرانيا بـ 14 دبابة "ليوبارد – 2"، كما سمحت لبولندا والدول الأخرى التي تمتلك دبابات "ليوبارد -2" الألمانية، بإمداد أوكرانيا بها، بعد ضغوطات كبيرة تعرض لها المستشار الألماني، أولاف شولتس، من قبل الولايات المتحدة.

المصدر: تاس