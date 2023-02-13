ستولتنبرغ: علينا ضمان أن يكون لكييف جيش أقوى بعد أي اتفاق سلام

حذر الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ من أن قوات كييف تستهلك كمية ذخائر أكبر بكثير من تلك التي ينتجها الحلف، وشدد على ضرورة أن يكون لأوكرانيا "جيش أقوى" بعد أي اتفاق سلام.

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وقال ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحفي عشية اجتماع لوزراء الدفاع في دول الناتو، إن "الوتيرة الحالية لاستخدام الذخائر في أوكرانيا أكبر بكثير من وتيرة إنتاجنا الحالية"، وأضاف "هذا الأمر يضع صناعاتنا الدفاعية تحت الضغط".

ووصف ستولتنبرغ المرحلة الحالية للنزاع في أوكرانيا بأنها "سباق اللوجستيات"، وأضاف أن "الضروريات الأساسية من الذخيرة والوقود وقطع الغيار يجب أن تصل إلى أوكرانيا قبل أن تتمكن روسيا من أخذ زمام المبادرة في ساحة المعركة".

وشدد ستولتنبرغ على أنه ينبغي للناتو أن يضمن امتلاك أوكرانيا "جيشا أقوى" بعد التوصل إلى أي اتفاق سلام "من أجل منع هجوم كبير جديد"، مشيرا إلى أنه يجب جعل الجيش الأوكراني يلبي "معايير الناتو" بشكل كامل.

المصدر: وكالات