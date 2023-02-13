بريغوجين يعلق على فيديو "إعدام" مقاتل من "فاغنر"

علق مؤسس مجموعة "فاغنر" يفغيني بريغوجين على فيديو "إعدام" رجل سمى نفسه "هاربا من مجموعة مقاتلي (فاغنر)".

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وقال بريغوجين: "إذا كنت تعتقد أن فيلم ياكوشينكو هو دراما من حلقة واحدة، فأنت مخطئ". ويدور الحديث عن مقطع فيديو نشرته وسائل التواصل الاجتماعي الأوكرانية لرجل سمى نفسه "هاربا من مجموعة (فاغنر)"، ويدعى نوجين، ذكر أنه "انشق طوعا إلى جانب القوات المسلحة الأوكرانية، بعد أربعة أيام من انضمامه إلى (فاغنر)". ووفقا له، فقد اختطف فيما بعد في دنيبروبيتروفسك، ويبدو في الفيديو أنه "أعدم" بمطرقة ثقيلة (لحظة الإعدام غير واضحة).

في فيديو آخر ظهر الرجل ويدعى دميتري ياكوشينكو ليقول إنه كان "يكذب في الفيديو الأوكراني لأنه كان في الأسر، وكانت الطريقة الوحيدة للبقاء على قيد الحياة".

وتابع الرجل في الفيديو الأخير أنه "قدم الكثير من المعلومات التي أنقذت حياة عدد من الرجال فيما بعد، لهذا عفت عنه مجموعة (فاغنر)".

المصدر: RT