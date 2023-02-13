إسرائيل.. نقاش حام خلال مناقشة خطة الإصلاح القضائي

شهدت لجنة القانون والدستور والقضاء البرلمانية الإسرائيلية، نقاشا حاميا، خلال مناقشة خطة الإصلاح القضائي، حيث قاطع أعضاء المعارضة الجلسة مطالبين بعدم تطبيق هذه الخطة.

وفي مقاطع مصورة نشرتها قناة i24 news الإسرائيلية، يمكن سماع صراخ خلال اجتماع اللجنة في الكنيسة للتصويت على حزمة الإصلاح القضائي المقترحة، ويمكن سماع نواب المعارضة وهم يهتفون "عار"، حيث يرفض رئيس اللجنة الاستجابة لنداء الرئيس تأجيل التصويت.

كما عزل أعضاء الكنيست المعارضين في بداية اجتماع اللجنة لتعطيل الإجراءات، حيث قاموا بغناء أغنية "ليس لدي أرض أخرى".

Singing “I have no other land,” Knesset opposition members were removed at the beginning of the committee meeting for disrupting the proceedings, as the Israeli Parliament is witness to an unusual level of sparring and outbursts pic.twitter.com/lsHHvfpNfg — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) February 13, 2023

يذكر أن المقترحات تتضمن تقييدا شديدا لقدرة المحكمة العليا على إلغاء القوانين والقرارات الحكومية وتمرير "بند التجاوز" لتمكين الكنيست من إعادة تشريع القوانين التي تم إلغاؤها.

كما يمنح مشروع القانون، الحكومة السيطرة على اختيار القضاة ومنع المحكمة من استخدام اختبار "المعقولية" للحكم على التشريعات والقرارات الحكومية والسماح للوزراء بتعيين مستشاريهم القانونيين، بدلا من انتداب مستشارين يعملون تحت إشراف وزارة العدل.

المصدر: RT