ناريشكين: رفاهية الدول المستعمرة الجديدة مبنية على الدم

صرح مدير الاستخبارات الروسية سيرغي ناريشكين بأن رفاهية البلدان المستعمرة الجديدة مبنية على الدم والتوزيع غير العادل للأموال على حساب أولئك الذين لا يعدون جزءا من "المليار الذهبي".

وقال ناريشكين الذي يشغل أيضا منصب رئيس الجمعية التاريخية الروسية، في خطاب ألقاه في المؤتمر المكرس لتاريخ مواجهة سياسة الاستعمارية وتأثيرها على العالم الحديث، اليوم الاثنين: "من الطبيعي بالنسبة للقادة الغربيين الحاليين أن يؤكدوا أن موقع بلدانهم يعود وفق مزاعمهم إلى فعالية المؤسسات الديمقراطية. وفي حقيقة الأمر فإن رفاهية الدول الكبرى الاستعمارية الجديدة تعتمد على الدم والتوزيع غير العادل والعنيف للأموال على حساب أولئك الذين ليسوا جزءا مما يسمى بالمليار الذهبي".

وأشار إلى أن "المزيد من بلدان وشعوب العالم يختارون التنمية ذات السيادة، الأمر الذي تحاول عرقلته مجموعة صغيرة من الأنظمة الليبرالية الشمولية العدوانية برئاسة الولايات المتحدة".

المصدر: تاس