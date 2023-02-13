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مسؤول رفيع في الحزب الشيوعي الصيني في زيارة لموسكو قريبا

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مسؤول رفيع في الحزب الشيوعي الصيني في زيارة لموسكو قريبا
Globallookpress Guenter FischerimageBROKER.com
صورة أرشيفية
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أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين، عن زيارة رئيس مكتب لجنة الشؤون الخارجية باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وعضو المكتب السياسي ونغ يي إلى روسيا.

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جاء ذلك في إفادة صحفية لوانغ ون بين اليوم الاثنين حيث تابع أن وانغ يي سيزور كلا من فرنسا وإيطاليا وهنغاريا وروسيا في الفترة من 14-22 فبراير الجاري.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية: "بدعوة من حكومات فرنسا وإيطاليا وهنغاريا وروسيا، سيزور وانغ يي، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني فرنسا وإيطاليا وهنغاريا وروسيا"، ولم تحدد وزارة الخارجية الصينية أي مواعيد محددة لزيارة كل دولة.

المصدر: تاس

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