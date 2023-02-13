الرئيس السابق لـ CIA: روسيا تعد لشن هجوم جديد

صرح الرئيس السابق لوكالة المخابرات المركزية والقائد السابق للقوات الأمريكية وحلف "الناتو" في أفغانستان ديفيد بتريوس بأن روسيا تعد لهجوم جديد في دونباس.

جاء ذلك في حوار له مع موقع RND الألماني، حيث قال الجنرال إن روسيا "تمتلك عددا كبيرا من الجنود والمدفعية والصواريخ والطائرات المسيرة وغيرها من أنظمة الأسلحة، فضلا عن احتياطيات كبيرة من المواد الخام، ما يجعل من السهل تحمل القيود الاقتصادية من الدول الغربية".

إقرأ المزيد

وتابع بتريوس: "يبدو أن روسيا تهيئ الظروف لشن هجوم جديد في دونباس، ربما في اتجاه جمهورية لوغانسك الشعبية"، مشيرا إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية تحصل على الدبابات الغربية وتتدرب على أنظمة جديدة وتستعد لهجوم مضاد في مكان ما بجنوب البلاد، إلا أنه من الصعب التكهن بموعد بدء الهجوم، حيث يقول الجنرال إن الطقس "سيلعب دورا كبيرا في تحديد متى ستسمح التضاريس بالعمليات".

وقد دعا الرئيس السابق لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية المجتمع الغربي إلى تشديد العقوبات ضد روسيا ودعم مطالب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بنقل طائرات مقاتلة وصواريخ بعيدة المدى إلى نظام كييف.

وكان زيلينسكي قد طلب الأربعاء الماضي من لندن طائرات مقاتلة خلال كلمة ألقاها أمام البرلمان البريطاني، ووفقا لشبكة "سكاي نيوز"، نقلا عن متحدث باسم الحكومة البريطانية، فقد أصدر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك تعليمات لوزير الدفاع بن والاس لمعرفة المعدات التي يمكن أن تنقلها البلاد إلى كييف.

من جانبه، صرح وزير الدفاع البريطاني بن والاس بأن بلاده لن تمد كييف بأي طائرات مقاتلة في المستقبل القريب.

المصدر: نوفوستي