صرح رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة البولندية رايموند أندجيتشاك بأن الروس يتقدمون على الرغم من أي مصاعب وتحديات تواجههم.

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جاء ذلك في حديث له على قناة MSNBC، حيث تابع: "سأعطيك وجهة نظر بولندية حول ما يحدث. نحن نعيش مع الروس منذ ما يقرب من ألف عام، لهذا فنحن نعرفهم جيدا، وما يفعلونه ليس مفاجأة لنا على الإطلاق. معايير الجيش الروسي والمجتمع الروسي مختلفة تماما عن القالب الغربي. لذلك فلا حاجة لقياس الروس بالمعايير الغربية".

وأكد أندجيتشاك على أن الطريقة التي يتقدم بها الروس على الرغم من المصاعب والتحديات التي تواجههم مختلفة تماما عن المجتمع الغربي، وقال: "لا تقيسوا الروس بمعياركم، فهم مختلفون تماما".

المصدر: تليغرام