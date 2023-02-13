موسكو: محاولات الغرب لإجبار البرازيل على فرض عقوبات ضد روسيا ستفشل

صرح السفير الروسي لدى البرازيل، أليكسي لابيتسكي، بأن دولا غربية تحاول دون جدوى إغراء البرازيل للانضمام إلى نظام العقوبات ضد روسيا.

وقال السفير الروسي في مقابلة مع صحيفة Izvestia، نشرت يوم الاثنين: "الغرب يحاول معارضة السياسة الخارجية الروسية وعرقلة مصالحنا على جميع المسارات. أمريكا اللاتينية وعلاقاتنا مع البرازيل ليست استثناء".

وأشار إلى أنه في ظل الظروف الحالية، ستحاول الدول الغربية استخدام جميع أدوات الضغط على السلطات البرازيلية.

وأوضح لابيتسكي أن روسيا تدرك ما يجري وأن السياسة الخارجية المستقلة للبرازيليين تبعث الأمل في أنهم لن ينضموا إلى العقوبات و"سيواصلون نهجهم في الشؤون الدولية، وهو ما كانوا يفعلونه على مدى العقود الماضية".

وشدد لابيتسكي على أن تعامل الغرب مع البرازيل "من موقع القوة والإملاءات ليس أكثر أنواع العمل عقلانية. خطاب الدول الغربية إزاء البرازيل لا يختلف كثيرا عن موقفها تجاه الدول الأخرى التي تلتزم مسارها المستقل في الشؤون الدولية. وهنا تحتاج الدول الغربية أن تدرك أن البرازيل دولة كبيرة ومؤثرة للغاية ومستقلة ولها خصوصيتها".

المصدر: نوفوستي